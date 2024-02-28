القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي (فيديو)
قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز القومي للبحوث يقدم بعض الحلول التكنولوجية وبعض المواد بديل المستورد من خلال معرض تابع للمركز، مشيرا إلى وجود 200 منتج قابل للتطبيق، وتأتي تلك المبادرة بهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "نجحنا في صناعة مواد بديلة للمستورد من قبل، وتم استخدامها في مصر بتكنولوجيا مصرية، وكانت بديل للمستورد وأفضل منه".
التصنيع المحلي
وتابع: "قررنا البدء في تنفيذ مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي، إطلاقا من مبدأ خدمة بلدنا ودعمها خلال الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، ووقف الاستيراد وصعوبة توفير العملة الصعبة".
المستثمرين والصناع ورجال الأعمال
ودعا رئيس المركز القومي للبحوث، المستثمرين والصناع ورجال الأعمال بزيارة المركز لشراء المواد الذين يحتاجونها في أعمالهم، متابعا: " لو اللي بتستورده مش عندنا هانصنعهولك".