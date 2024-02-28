القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي (فيديو)

قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز القومي للبحوث يقدم ‏بعض الحلول التكنولوجية وبعض المواد بديل المستورد من خلال معرض تابع للمركز، مشيرا ‏إلى وجود 200 منتج قابل للتطبيق، وتأتي تلك المبادرة بهدف تعميق التصنيع المحلي.‏

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "نجحنا في صناعة ‏مواد بديلة للمستورد من قبل، وتم استخدامها في مصر بتكنولوجيا مصرية، وكانت بديل ‏للمستورد وأفضل منه".‏

التصنيع المحلي

وتابع: "قررنا البدء في تنفيذ مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي، إطلاقا من مبدأ ‏خدمة بلدنا ودعمها خلال الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، ووقف الاستيراد وصعوبة ‏توفير العملة الصعبة".‏

المستثمرين والصناع ورجال الأعمال

ودعا رئيس المركز القومي للبحوث، المستثمرين والصناع ورجال الأعمال بزيارة المركز لشراء ‏المواد الذين يحتاجونها في أعمالهم، متابعا: " لو اللي بتستورده مش عندنا هانصنعهولك".‏