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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القومي للبحوث يكشف تفاصيل مبادرة بديل المستورد (فيديو)

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قالت الدكتورة هبة الرفاعي منسق مبادرة "بديل المستورد" بالمركز القومي للبحوث، إن المبادرة تهدف إلي الاعتماد على منتجات المركز من مداخلات وخامات محلية للحد من مشكلة صعوبة الاستيراد وسعيا لحل مشكلة نقص العملات الصعبة ولتعميق التصنيع المحلي.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة "Ten" اليوم الإثنين، أن المبادرة حصرت المنتجات البحثية والحلول التكنولوجية والتي تجاوزت 200 منتج فى المجالات المختلفة، بهدف استعادة الثقة لدى الجمهور فى الصناعة المصرية.

المبادرة تستهدف تقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة

وأوضحت أن الجهاز يعتمد في سياسته على تقديم الحلول للمشكلات مثل أزمة تلوث المياه أو مشكلة حرق قش الأرز باستخدام مواد محلية والمبادرة تستهدف تقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة للمساهمة في تقليل التكلفة والاستفادة من الإمكانيات الوطنية المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.

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