القبض على شخص تعدى على ابنته حتى الموت بالمقطم

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم، اليوم الأربعاء، من القبض على أب بتهمة التعدي على ابنته بالضرب حتى فارقت الحياة في منطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على جثة لفتاة إثر تعرضها لنزيف داخلي بالجسد، ووجود آثار اعتداء وكدمات وبجسدها ووجود شبهة جنائية في الواقعة، فعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تبين أن الجثة لفتاة تدعى «مريم. إ» 16 سنة، بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرتها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط سكنها لتفريغها.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.