إجراء من النيابة حول المتهم بهتك عرض طفلة بحلوان

قررت نيابة حلوان الكلية، إحالة المتهم بتهمة هتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج في حلوان إلى محكمة الجنايات.

اتضح من خلال الأوراق، أن المتهم هو “هاني.م” وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجنى عليها الطفلة سارة بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها بالعين محل سكنه وراح يعبث بها ملامسًا مواطن العفة منها معاشرًا إياها معاشرة الأزواج برضاء منها مستغلًا في ذلك حداثة سنها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة من عمرها وكذا مستغلًا عجزها عن فهم ما هية الفعل المنصرف حيالها مع علمه بأن ما أتاه من أفعال قبلها مما يخل بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة 3 ضحايا ، لقوا مصرعهم دهسًا، خلال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة قبل المزلقان قها في القليوبية، بحوالي 50 مترا اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

كانت طلبت النيابة؛ تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، محمد أحمد، 50 سنة ومقيم مدينة طوخ الأب ونجليه كل من أحمد محمد أحمد 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.