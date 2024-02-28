ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 164 متهما

شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (189 قطعة سلاح نارى بحوزة 164 متهما) وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية.

(29) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(134) فرد محلى .

(434) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة.

(247) قطعة سلاح أبيض.

الحبس عامًا للأب المتهم بتهمة خطف طفلتيه في مدينة نصر



عاقبت محكمة جنح مدينة نصر ،اليوم الأربعاء الأب المتهم بخطف طفلتيه غيابيا سنة وحضوريا سنة وغرامة 50 ألف للمتهمين الآخرين، بتهمة خطفهما من أسانسير داخل عقار بمدينة نصر.

الحبس عام للأب المتهم بتهمة خطف طفلتيه في مدينة نصر



كشفت تحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر، أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.



وفي وقت مسبق، كشفت الداخلية لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

