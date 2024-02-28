الإيقاع بشخصين غسلا 100 مليون جنيه حصيلة إتجارهما في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.