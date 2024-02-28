شاب من ذوي القدرات الخاصه يطلب عضويه الزمالك من الرئيس السيسي

لبيب يستقبله غدا فى القلعة البيضاء

فى احتفاليه قادرون باختلاف احد أبطال قادرون باختلاف ويسمى عبد الرحمن مصطفى طلب من الرئيس السيس على الهواء عضويه نادي الزمالك لانه يعشق الزمالك

ليرد عليه الرئيس السيسي ان الزمالك كله هنا في اشاره لوجود كابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك في الاحتفاليه

ليرد كابتن حسين لبيب بكره يطلعله الكارنيه ويشرف نادي الزمالك

وعند سؤال الريس مداعبا تتمنى مين يفوز في مباراه الكأس ليرد اتمنى الزمالك طبعااا وانه يتمنى التدعيم بصفقات سوبر ومهاجم هجام مثل كابتن عبد الحليم على وعمرو ذكى