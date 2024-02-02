غيابات آرسنال صداع في رأس أرتيتا قبل قمة الدوري الانجليزي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مواجهة صعبة امام ليفربول في قمة الجولة الـ 23 التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.



و كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، غياب أحد نجوم الفريق عن قمة ليفربول، ضمن منافسات البريميرليج.



وتابع المدرب الإسباني أرتيتا، غياب الغاني توماس بارتي عن قمة أرسنال وليفربول، بسبب حصول انتكاسة بسيطة في إصابة اللاعب.



سيلعب أرسنال المقبلة في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول على ملعب الإمارات، في المباراة المقبلة بعد الفوز الصعب الليلة على نوتنجهام فورست.



ستقام المباراة بين أرسنال ضد ليفربول على ملعب الإمارات يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من فبراير لعام 2024.



ستلعب المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيتم نقلها عبر قنوات "بي أن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ونجح أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا ضد مضيفه نوتنجهام فورست، بنتيجة (2-1)، في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



الجدير بالذكر، أن أخر مباراة جمعت بين أرسنال وليفربول على ملعب الإمارات، انتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل، لحساب دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.