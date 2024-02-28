فتح منافذ جديدة لمعارض أهلا رمضان بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، و إقامة معارض "أهلا رمضان" على مستوى مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلى 30 %.

إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لإحتياجات المواطنين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وضمن استعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان المعظم ، مؤكداً ، تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة ، والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى.

وفي هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز، ( أبوقرقاص - ملوى- سمالوط)، إقامة معارض "أهلا رمضان" واستمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية ، حيث تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز أبوقرقاص ، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ، تصل إلى 30% ، وفى مركز ملوى تم توزيع 12 ألف شنطة ، منها ، 9 آلاف شنطة سلع غذائية في المدينة بسعر 100 جنيه تحتوى على (سكر - أرز - مكرونة - شاى)، و 3000 شنطة بنطاق قرى مركز ملوى.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، تواصل منافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والأسواق التجارية ، حيث تم توزيع 100 ألف شنطة غذائية بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية ، بجوار موقف المنيا بحى شمال مدينة سمالوط ، مع توفير لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو .

وفي مركز ومدينة المنيا ، تم توزيع 15 ألف شنطة سلع غذائية مخفضة ، داخل نطاق حي غرب مدينة المنيا ، وقري دمشير ، ونزلة حسين ، و بنى أحمد الغربية ، وصفط الخمار، و 1000 شنطة بقرية بنى حرام بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، كما تواصل مراكز مطاى والعدوة ومغاغة وبنى مزار شمال المنيا ، توفير شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة بمنافذ بيع المواد الغذائية ، و معارض "أهلا رمضان" ، وإتاحة الشنط المدعمة بسعر 100 جنية بقرى المراكز.