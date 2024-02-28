رفع 570 طن قمامة وأتربة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.

وأشار مختار انه تم رفع 410 طن قمامه و 60 طن اتربه و 100 مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم حيث غسيل ارصفه شارع الجمهوريه و الجيش وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس والجمهورية والمشايه وأحمد ماهر والترعه والعبور

تقليم أشجار محيط السكه الحديد وحديقه شجره الدر و حرم طريق قولونجيل و حديقه عروس النيل وزراعه عدد 50 شتله من الأشجار المثمرة باحواض الزرع في شارع الجمهوريه وتم استكمال أعمال انشاء الرصيف الفاصل بشارع سكه سندوب وترميم الارصفه بالشارع وصيانه احواض الأشجار بالحدائق المفتوحه بشارع الجيش واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشوارع العبور و ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمة و مشعل و النخلة والثانوية والمدير والبداله والدراسات وشوارع عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والتلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم.

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.