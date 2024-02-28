151 مليون جنيه أرباح الشمس للإسكان خلال 2023

كشفت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير خلال 2023، عن ارتفاع أرباح الشركة بصورة طفيفة على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 150.77 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 149.47 مليون جنيه في العام المقارن.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 296.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 390.28 مليون جنيه في 2022.

يشار إلى أن الشمس للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 81.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 140.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 157.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 289.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.