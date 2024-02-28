أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وهذا ما يدفع الأمهات لتحضير أغلب الأطعمة والحلويات والمشروبات الشهيرة باجواء هذا الشهر المبارك في المنزل.

ويحتل قمر الدين مكانة خاصة بين عصائر شهر رمضان المبارك، فهو يتميز بمذاق طيب وفوائد عديدة من المغذيات والفيتامينات الضرورية للجسم.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة تحضير مشروب قمر الدين بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- قمرالدين : 600 غراماً (شرائح)

- الماء : 6 اكواب

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- سكر : 2 كوب

- ثلج : 4 اكواب

طريقة التحضير

قطعي شرائح قمر الدين إلى قطع صغيرة باستخدام سكين حادة.

ضعي شرائح قمر الدين في قدر متوسط الحجم.

أضيفي السكر والماء إلى شرائح قمر الدين.

ضعي القدر على نار متوسطة مع التحريك المستمر لمدة عشر دقائق أو لحين ذوبان القطع.

ارفعي القدر عن النار واتركيه حتى يبرد لمدة ساعة تقريباً.

ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي وأضيفي له ماء الورد، وماء الزهر واخلطي حتى يتجانس تماماً.

صُبي قمر الدين في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج وقدميه.