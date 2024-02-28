الأونروا: إسرائيل تستهداف العمل الإنساني في غزة بشكل ممنهج

قال كاظم أبو خلف، متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إن الوكالة في حالة لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأكد متحدث الأونروا أن قطاع غزة يواجه في الوقت الراهن محاولات إسرائيلية ممنهجة لاستهداف العمل الإنساني داخل القطاع.

وذكر أن القطاع الفلسطيني بحاجة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار حتى تتمكن المساعدات من الدخول والوصول إلى الفلسطينيين وسد احتياجاتهم من الغذاء والكساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وفي سياق متصل أعربت وكالات الإغاثة الأممية العاملة في غزة عن إحباط شديد إزاء استمرار القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الوكالات، في أعقاب إيقاف سيارات إسعاف كانت تنقل مرضى من مستشفى الأمل لعدة ساعات، خلال نهاية الأسبوع، بينما تم تفتيش العاملين الصحيين واحتجازهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه عقب مهمة أممية مشتركة لإجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل في خان يونس : "إن هذا الحادث ليس معزولا".. مشيرا إلى تعرض قوافل المساعدات لإطلاق النار وتم منعها بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين.

وقال المسؤول الأممي : إن العديد من المرضى، إن لم يكن جميعهم، يحتاجون إلى نوع من التدخل الجراحي، وهو بالطبع أمر لا يمكن أن يحدث في مستشفى الأمل..مشيرا إلى أن واحدا وثلاثين مريضا من أصحاب الحالات غير الحرجة لايزالون داخل المستشفى.