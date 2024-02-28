رئيس الاتحاد المصري لذوي الإعاقة تشكر السيسي (شاهد)

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، إن احتفالية «قادرون باختلاف» من كل عام بمثابة شمس للطاقة الإيجابية، حيث أن مساعدة شخص ما على تخطي مصاعب الحياة هي نقطة البداية للحضارة وقد أثبتت مصر أنها بلد الحضارة، نحن اليوم مع القادرون باختلاف نثبت للعالم أن الرحمة والمسؤولية المجتمعية هي جزء أصيل من معدن الشعب المصري، والرئيس السيسي.

قادرون باختلاف في مصر

وأضافت «مبدي» خلال خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة بحضور الرئيس السيسي، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أننا لابد على كل منا أن نشد من أذر الآخر، لنتخطى الأزمات فلن نيأس ولا نقف بل سنتعلم من القادرون باختلاف التحدي والمثابرة، والنهوض من جديد، موجهة حديثها للرئيس السيسي: «معك سيادة الرئيس نحقق إنجازًا يومًا بعد يوم».

قادرون باختلاف

ووجهت للرئيس السيسي، الشكر على ما قدمه لقادرون باختلاف قائلا: «أنك قدمت الكثير والكثير لهذا البلد، ولكن ما قدمته للأشخاص لذوي الإعاقة من إنجازات ومكتسبات، فقد أنصفتهم، وخرجت بهم من ظلمات التجاهل والإنكار، إلى إثبات وجودهم وحصولهم على حقوقهم».