كريم محمود عبد العزيز يشارك باحتفالية "قادرون باختلاف"

شارك كريم محمود عبد العزيز، في تقديم إحدى فقرات احتفالية “قادرون باختلاف” في نسختها الخامسة، موجها التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية قادرون باختلاف

وأعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل بحضور الرئيس السيسي، مشددًا على أنه سعيد بوجوده وحضوره الحفل.

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية قادرون باختلاف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.