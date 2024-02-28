ندوة تثقيفية بمياه سوهاج لتوعية العاملين بأخطار الإدمان

بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان نظمت شركة مياه الشرب الصرف الصحى بسوهاج ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان والتعاطي واضرار المواد المخدرة على الصحة وتأثيرها السلبى على المجتمع صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب

وأضاف أن الهدف من تلك الندوات رفع وعى العاملين بمخاطر الادمان وآثاره المدمرة على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية أنه تم التعريف بأحكام القانون رقم٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأكد ان توفير بيئة عمل صحية خالية من تعاطى المواد المخدرة ينعكس بشكل ايجابى على تحسين معدلات اداء العاملين وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل أمن ومستقر.

وأشار محمد شحاته منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان إلى مخاطر الإدمان واضرار المواد المخدرة وكذلك انواعها وصورها وأكد على ضرورة الاهتمام بتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت المختلفة حول مخاطر الإدمان والتى تؤثر على سوق العمل والعمال هذا بالاضافة إلى التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والتى منها توفير الخدمات العلاجية مجاناً وبسرية تامة.