طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يزورون مصنع السويدي

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة ؛ لتحقيق استراتيجية الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.





جاء ذلك بإشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات،والدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.





وقام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس رافقهم المهندس محمد رمضان بزيارة علمية إلى مصنع السويدى لعدادات المسبقة الدفع بالعاشر من رمضان.





وتعرّف الطلاب على التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع عدادات القياس مسبقة الدفع والتى تبدأ عملية تصنيعها من مرحلة التصميم بداية من خطوط تصنيع الدوائر المطبوعة PCB وتجميع المكونات الإلكترونية ومرحلة البرمجة ثم الاختبار لضمان وتحقيق معايير الجودة فى العملية الإنتاجية ثم مرحلة التغليف والخطوط المستخدمة فى هذه المرحلة والتى تعتمد على تكنولوجيات معاصرة للتغليف الاتوماتيكى.





وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها لحسن الإستقبال والتعاون فى تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والقدرات المختلفة ،وتحقيق أقصى استفادة لهم.





ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على بناء شخصية عصرية للخريج يكون لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا، وتأهيل طلابها لسوق العمل، وإكسابهم المهارات والخبرات مدعومة بالتطبيق العملى ؛ لمواكبة التطور التكنولوجى وربطهم بسوق العمل وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة، وتعظم دور التعليم التكنولوجي في خدمة الصناعة والإقتصاد الوطنى.