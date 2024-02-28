الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يزورون مصنع السويدي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة ؛ لتحقيق استراتيجية الجامعة بتأهيل خريجيها لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

txt

جامعة العريش تحقق المركز الأول للبنات على مستوى الجامعات المصرية

txt

انطلاق مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين


 

جاء ذلك بإشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات،والدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب. 


 

وقام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس رافقهم المهندس محمد رمضان بزيارة علمية إلى مصنع السويدى لعدادات المسبقة الدفع بالعاشر من رمضان.


 

وتعرّف الطلاب على التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع عدادات القياس مسبقة الدفع والتى تبدأ عملية تصنيعها من مرحلة التصميم بداية من خطوط تصنيع الدوائر المطبوعة PCB وتجميع المكونات الإلكترونية ومرحلة البرمجة ثم الاختبار لضمان وتحقيق معايير الجودة فى العملية الإنتاجية ثم مرحلة التغليف والخطوط المستخدمة فى هذه المرحلة والتى تعتمد على تكنولوجيات معاصرة للتغليف الاتوماتيكى.


 

وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها لحسن الإستقبال والتعاون فى تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والقدرات المختلفة ،وتحقيق أقصى استفادة لهم.


 

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على بناء شخصية عصرية للخريج يكون لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا، وتأهيل طلابها لسوق العمل، وإكسابهم المهارات والخبرات مدعومة بالتطبيق العملى ؛ لمواكبة التطور التكنولوجى وربطهم بسوق العمل وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة، وتعظم دور التعليم التكنولوجي في خدمة الصناعة والإقتصاد الوطنى.

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تعلن عن الفائزين بمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. جامعة طنطا تصرف مكافآت التميز قبل رمضان

جامعة الزقازيق تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي
الجريدة الورقية