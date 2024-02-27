جامعة العريش تحقق المركز الأول للبنات على مستوى الجامعات المصرية

كرم رئيس الجامعة فريق البنات بكلية التربية الرياضية المشارك في العروض المتخصصة والفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وكذلك فريق البنين الفائز بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للفريق المشارك والظهور بصورة مشرفة للجامعة والتميز في أداء العروض كما شكر كل القائمين على هذا العمل، مؤكدًا على دعم الجامعة لهم ومطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.



ووجه رئيس جامعة العريش الشكر والتقدير إلى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة على المجهود الزى كان سببا فى الفوز بالمركز الأول وحثهم على الفوز دائما لرفع اسم الجامعة عاليا بين جامعات مصر والعالم فى المسابقات الدولية والمحلية