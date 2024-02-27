انطلاق مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين

انطلقت فعاليات مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، برئاسة الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُمثل المؤتمر فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، بمشاركة طلاب ووفود لأكثر من 40 جهة من جامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعدد من المعاهد العليا وشركات صناعية.

جامعة طيبة التكنولوجية تسير نحو المستقبل

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تسير بخُطى ثابتة نحو المستقبل لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حداثة الجامعة، إلا أنها نجحت للعام الثاني على التوالي في عقد مؤتمر شباب التكنولوجيين، منوهًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهميته من كونه يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، لتكون مقدمة لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح مُنتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا ذات قيمة اقتصادية.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أهمية إبداء جميع المشاركين في المؤتمر لأرائهم وتوصياتهم، ممّا يُساهم في إثراء النقاش وبلورة توصيات فعّالة تُساهم في تحقيق أهداف هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طيبة التكنولوجية، أن الجُهد المبذول من الجامعة في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، انعكس على الحضور الكبير من القامات العلمية والتنفيذية.

وأوضح الدكتور حموده محمد دردير، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يُمثل فرصة جيدة للتواصل بين طلاب الجامعة مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، مضيفًا أن النسخة الثانية من المؤتمر يشارك فيها 470 باحثًا وطالبًا، ويشمل العديد من الفاعليات مثل المعارض الفنية، و5 جلسات حوارية علمية تشمل 49 عرضًا تقديميًا لمشروعات الطلاب، و6 ورش عمل، و40 ملصقًا، لافتًا إلى أنه تخلل المؤتمر عقد العديد من الجلسات والندوات الحوارية حول التعليم التكنولوجي وسُبل تطويره.

وعلى هامش المؤتمر، تم افتتاح 5 من المعارض المُقامة مثل معارض منتجات برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية والغذائية والسياحة والسفر، والمُلصقات، ومعارض لطلاب الجامعات التكنولوجية، والمدارس الفنية، والشركات، ومعارض فنية للمواهب الطلابية، ومعرض الفن التشكيلي لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.