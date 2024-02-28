سامح عاشور: آن الآوان للنهوض بنقابة المحامين وإخراجها من كبوتها

صرح النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور بأنه آن الأوان لتفعيل ما تم إقراره عام 2019 بإنشاء شركة مساهمة اقتصادية تقوم النقابة بإنشائها وفتح باب الاكتتاب للسادة المحامين، وتكون ملكية النقابة فيها 51% وتوزع باقي الأسهم علي السادة المحامين علي مستوى الجمهورية لمن يريد الاستثمار في أمواله داخل انشطة الشركة بحيث تحقق عائدًا للمحامين المساهمين.



وأضاف أن غرض أنشائها كمرحلة أولي إدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة القابلة للاستثمار وإنشاء مطبعة لطباعة الكتب والملفات والمطبوعات التي يحتاجها المحامي وتقديم خدمات تمويل الوحدات السكنية والإدارية وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري، إلى جانب تقديم خدمات تقسيط السلع والخدمات وفقًا لأحكام قانون التمويل السلعي، هذا بالإضافة إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها وأداوتها من القاعدة إلى القمة.

وأكد عاشور أنه آن الآوان للخروج بالنقابة العامة للمحامين من كبوتها والنهوض بها والعمل علي عودة هيبتها التي باتت مفقودة جاء ذلك خلال لقاء النقيب بمحامين سوهاج الذين احتشدوا للقائه وكان في استقباله المستشار عبدالناصر نائب رئيس مجمع محاكم سوهاج والنقيب عادل أبو شنب نقيب محامين سوهاج وأعضاء مجلس النقابة الفرعي.