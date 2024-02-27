المحامين تشكل لجنتين لفحص الأوراق والأحكام قبل إجراء الانتخابات

أعلن مجلس نقابة المحامين فى اجتماعة امس عن استمرار إجراء الانتخابات في موعدها مع تشكيل لجنتين واحدة تختص بفحص أوراق المرشحين وأخرى لفحص الأحكام القضائية وتنفيذها وتشكل اللجنة الأولى من كلا من مجدى سخى و محمد الكسار و محمود الداخلى وناصر العمرى و أبو بكر الضو ومحمد كركاب وتختص بفحص أوراق المرشحين فيما تكون اللجنة الثانية من كلا محمد راضى مسعود و عيسي أبو عيسي وفاطمة الزهراء وعبد الحفيظ الروبي و محمد القطيطي وتختص بفحص الأحكام القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 فبراير 2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.