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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ينطلق مهرجانه غدًا.. مصر رائدة في صناعة التمور عالميًا

مهرجان التمور
مهرجان التمور

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، يفتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الخميس فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للتمور ضمن الاستعدادات التي توليها المحافظة اهتمامًا لتوفير الاحتياجات الخاصة للمواطنين بأسعار مناسبة ولاسيما مع قرب شهر رمضان المبارك.

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" الفاو" تطلق استراتيجية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر حتى 2029

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أمن غذائي قنا يسعي للتوسع فى إنتاج التمور


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مهرجان القاهرة للتمور:
تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة للتمور غدًا الخميس وتستمر حتى 5 مارس المقبل.
يُقام مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة بحديقة الحرية بالزمالك.
يشارك في فعاليات مهرجان التمور 100 عارض من دول مختلفة. 
يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج على مستوى العالم.
يُسلط المهرجان الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها.
يستهدف المهرجان التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين.
يُنظم بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة "أيادي مصر" والاتحاد العربي للتمور.
يضم كافة أنواع التمور من محافظات مصر.
يشارك في المهرجان العديد من شركات إنتاج التمور من عدة دول عربية على رأسها ليبيا والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا والسودان واليمن.

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