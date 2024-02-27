كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن عودة ألكانتارا للملاعب هذا الموسم

كشف يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن موقف تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ملعب الريدز، من العودة مرة أخرى للمشاركة مع العملاق الإنجليزي خلال الموسم الحالي.



وأكد كلوب أنه لا يوجد جدول زمني لعودة ألكانتارا خلال الموسم الحالي، مما يجعل هناك شكوك حول عودة نجم الريدز خلال الموسم الحالي.

ويعاني ألكانتار من إصابة قوية أبعدته عن المباريات هذا الموسم.



تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عودة ألكانتارا، فقال: "للآسف، لا نمتلك جدول زمني لعودة تياجو ألكانتارا".

وتابع: "لا أعلم هل سيلعب معنا مرة أخرى هذا الموسم أم لا، لا أستطيع أن أقول المزيد عن ذلك".

وأكمل مدرب ليفربول تصريحاته عن موقف باينيتش، فقال: "اللاعب يتدرب معنا وفكرت لماذا لا يلعب (يضحك)، إنه يكتسب اللياقة البدنية لكنه لم يحصل على الضوء الأخضر للتدرب مع المجموعة والمشاركة في المباريات".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره ساوثهامبتون في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، وذلك في تمام العاشرة من مساء الغد.