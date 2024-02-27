مدرب ليفربول: الإصابات تؤثر على الريدز

أعرب يورجن كلوب، المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن استياءه الشديد من الإصابات الكثيرة التي ضربت الريدز مؤخرًا.



وأوضح كلوب أن الإصابات تجعلنا لا نفكر في التغييرات، لكننا سننتظر تحسن حالات من اللاعبين للعب مباراة ساوثهامبتون غدًا الأربعاء.

وقال يورجن كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لا أظن أن الأمر يبدو منطقيًا بالنسبة لي، أنا لا أقرر ذلك".

وتابع: "في حالة وصل إلينا عرضًا بالحافلة، سأكون على متن الحافلة بالتأكيد ولا شك في ذلك".

وعلق على مصابين الريدز، فقال: "الأمر يجعلنا نفكر في التغييرات، لكن الخيار ليس بيدك، ما زال أمامنا ساعتان حتى موعد التدريب، وسنرى من سيصل من الأولاد للمشاركة في التدريبات".

وأتم كلوب تصريحاته: "أستطيع أن أؤكد لكم غياب إندو مع جرافنبيرخ غدًا أيضًا، لقد تعرض لضربة قوية ولا أعتقد أنه تحسن كثيرًا منذ يوم الأحد الماضي".