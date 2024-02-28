أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري نحو 99.26 جنيه للشراء، و100.16 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك مصر نحو 99.94 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية نحو96.90 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة 98.09 جنيه للشراء، و100.53 جنيه للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib نحو 97.30 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع.