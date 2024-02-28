جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير والقنوات الناقلة لها، حيث تقام على مواجهات على مستوى بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإيطالي.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد ..

يستعد فريق تشيلسي لاستقبال ضيفه ليدز يونايتد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج لحساب دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بقيادة الحكم دافيد كووت، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق نقل البطولة بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست ..

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نوتنجهام فورست في المواجهة التي ستقام على ملعب سيتي جراوند،

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ليفربول ضد ساوثهامتون ..

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاستقبال ضيفه ساوثهامتون مساء اليوم على ملعب آنفليد معقل الريدز لحساب الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستنقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقود اللقاء الحكم كريج باوسون.

نابولي ضد ساسولو ..

يفتح ملعب استاد مابي أبوابه مساء اليوم لاستقبال مواجهة نابولي وساسولو والتي ستجمع الفريقين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المباراة ستنطلق الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق الرياضي عصام عبده.

إنتر ميلان ضد أتلانتا ..

وفي تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي فريقي إنتر ميلان وأتلانتا على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري الإيطالي الكاليتشو.

وستذاع المواجهة عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي بصوت المعلق أحمد الحامد.