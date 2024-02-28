ضباب وانخفاض الحرارة.. طقس السعودية اليوم الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس، موضحًا استمرار هطول الأمطار مصحوبة بصواعق رعدية على معظم الأنحاء نتيجة مرتفع جوي يؤدي إلى طقس بارد داخل المملكة في المناطق الشمالية والوسطى تمتد إلى المناطق الشرقية.

تكون الضباب وانخفاض الحرارة

وأضاف المركز، هناك تكون للضباب على أجزاء من المملكة، والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، ورياح شديدة محملة بالغبار والاتربة على المنطقة الشرقية، وسقوط ثلوج وانخفاض في درجات الحرارة على بعض أنحاء المملكة، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وأيضًا إلى أجزاء من المدينة المنورة.

رياح شمالية شرقية

وذكر، الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي الاوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية جنوبية شرقية تصل إلى 45 كم| ساعة، وحالة البحر الاحمر تكون خفيف إلى متوسط، وتكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي، فضًلا عن ارتفاع امواج الخليج من مترو نصف إلى مترين على الجزء الاوسط الجنوبي.