بالعاصمة السعودية الرياض .. موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يستضيف ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية ، نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك مساء يوم 13 من شهر مارس المقبل ، وهو اللقاء الأول الذي يقام لصالح نهائي المسابقة المحلية خارج مصر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي الكأس على حساب إنبي ، بينما جاء تأهل الزمالك بفوز مثير على بيراميدز بركلات الترجيح.

على صعيد متصل ، كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن تواجد المدرب المخضرم جوزيه مورينيو في استوديو تحليلي لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ضاف تركي آل شيخ في تصريحات تلفزيونية أنه سيكون هناك استوديو تحليلي قبل بداية المباراة بـ 3 أو 4 ساعات للمباراة، سيقدمه إبراهيم فايق ووليد الفراج وسيكون معهم جوزيه مورينيو.

44 كاميرا

وتابع: هناك 44 كاميرا لتغطية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك من ضمنهم 28 داخل الملعب ، و طاقم إخراج إسباني هو من سيخرج المباراة وهو الطاقم الذي أخرج نهائي كأس العالم.