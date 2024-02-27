وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا المستجدات في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها.

كما جرى - خلال الاتصال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - بحث الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية والأديان بكوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.