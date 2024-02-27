الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفيًا المستجدات في قطاع غزة

فيصل بن فرحان وأنتوني
فيصل بن فرحان وأنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها.

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كما جرى - خلال الاتصال، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - بحث الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية والأديان بكوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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