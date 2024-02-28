ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. طقس الإمارات اليوم الأربعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحًا أنه سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحيانًا على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

رياح شمالية غربية وموج مضطرب



وأشار المركز، إلى أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س، لافتًا أن الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً حتى صباح غدًا الخميس، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:24

موج خفيف في بحر عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفًا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 06:29

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبو ظبي العظمى 28 والصغرى 21

دبي العظمى 27 والصغرى 20

الشارقة العظمى 26 والصغرى 19

عجمان العظمى 27 والصغرى 20

رأس الخيمة العظمى 26 والصغرى 17

الفجيرة العظمى 29 والصغرى 19

ابو موسى العظمى 22 والصغرى 21

الرويس العظمى 24 والصغرى 16

العين العظمى 28 والصغرى 17