سفير الإمارات لدى الأردن يؤكد عمق العلاقات المشتركة بين البلدين

أكد السفير الإماراتي لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والأردن تعد أنموذجا يقتدى به في علاقات التعاون بين الدول الشقيقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى رجال الأعمال الأردني - الإماراتي، بحضور وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف ولفيف من رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين، ورئيس هيئة البث الفضائي العربية محمد العضايلة.

وقال السفير الإماراتي إن الملتقى يأتي انعكاسا لإرادة مشتركة لدى قيادتي البلدين الشقيقين لمواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة إلى آفاق جديدة، وتجمعنا أهدافا ورؤية مستقبلية مشتركة راسخة، وندعو إلى بذل الجهود لدعم الفرص الاستثمارية المتبادلة، بما يعزز الازدهاد الاقتصادي والتنموي الوطني.. معربا عن أمله بأن يكون الملتقى مقدمة لمزيد من اللقاءات القادمة الواعدة التي ستثمر عنها المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بمختلف القطاعات الحيوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

يأتي ذلك فيما أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون والتنسيق مع رجال أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلهم رجل الأعمال عبد الجليل البلوكي "المنصة الأردنية الإماراتية للاستثمار"؛ بهدف تعزيز الاستثمار الإماراتي في المملكة.

وتعد منصة تفاعلية تمارس نشاطها عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع وتجمع رجال الأعمال من البلدين بشكل دوري لطرح الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير مقومات ومسرعات نجاح الشراكة الاستثمارية فيها.