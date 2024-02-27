دبي 20 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس في الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة لغدًا الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

المركز الوطني للأرصاد، توقع أن يكون الطقس غدًا الأربعاء غائمًا جزئيًا إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وإرتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحيانًا على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار.

الموج في الخليج العربي الخميس

وفي السياق ذاته، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن حركة الرياح شمالية غربية شمالية شرقية / 15 إلى 25 كيلو متر في الساعة، تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة.

كما تحدث المركز الوطني للأرصاد، عن أن الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب وشديد الإضطراب أحياناً صباح الخميس، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 21:24.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 85 40

دبي 27 20 80 40

الشارقة 26 19 85 40

عجمان 27 20 80 45

أم القيوين 26 18 85 40

رأس الخيمة 26 17 85 45

الفجيرة 29 19 80 50

العـين 28 17 85 45

ليوا 28 17 80 35

الرويس 24 16 80 45

السلع 23 16 80 45