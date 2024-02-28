ارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الغد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة موضحة أنه اعتبارًا من غد الخميس هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء حتى الاثنين المقبل.

شبورة مائية كثيفة

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية كثيفة على أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

سقوط أمطار خفيفة



وتابعت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، ونشاط للرياح على كافة الانحاء على فترات متقطعة حتى الإثنين المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 15

الاسكندرية العظمى 23 والصغرى 13

بنها العظمى 24 والصغرى 13

كفرالشيخ العظمى 23 والصغرى 15

طنطا العظمى 23 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16

سوهاج العظمى 26 والصغرى 14

الاقصر العظمى 26 والصغرى 14

أسوان العظمى 27 والصغرى 15

الفيوم العظمى 24 والصغرى 10

بني سويف العظمى 24 والصغرى 11