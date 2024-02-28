أرقام ديفيز في مسيرته الكروية قبل الانتقال لريال مدريد

أقترب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من حسم ثاني صفقاته الصيفية، وذلك بعد التوصل لأتفاق نهائي لضم الكندى ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.

وكان ريال مدريد قد نجح في التوصل لاتفاق مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ليكون اولي الصفقات الصيفية، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ليحسم بيريز ثاني الصفقات في الأيام الماضية بالاتفاق مع ديفيز لضمه من بايرن ميونخ ونستعرض لكم أرقام ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ، منذ انضمامه في يناير 2019 من فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي كالتالي:

180 مباراة

9 أهداف

28 تمريرة حاسمة

5 الدوري الألماني

2 كأس ألمانيا

3 السوبر الألماني

1 دوري أبطال أوروبا

1 السوبر الأوروبي

1 كأس العالم للأندية