إنتر ميامي يُفاوض نجم ريال مدريد لضمه الصيف المقبل

دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مفاوضات مع جوهرة ريال مدريد من اجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

ويلعب فى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي كوكبة من نجوم كرة القدم من ضمنهم الاسطوره الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بالاضافة الي ثنائي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا.

كما دخل نادي انتر ميامي الأمريكي في مفاوضات مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش جوهره وسط ريال مدريد والذي ينتهي تعاقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري.



ووفقاً لصحيفة ذا اتليتك البريطانية أن الانتقال الى الدوري السعودي ليس من أولويات لوكا مودريتش

مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد تحرك من جانب فريق ريال مدريد او اللاعب لوكا مودريتش بخصوص تجديد عقده.

وكشفت الصحيفة ان الدوري الأمريكي هوا الذي يجذب انتباه اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش خاصه وان هناك مفاوضات جادة من جانب فريق إنتر ميامي.