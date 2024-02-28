محامي سائق أوبر يكشف سبب قفز فتاة الشروق من سيارة موكله (فيديو)

قال الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا “فتاة الشروق”، إن موكله يعمل بالأساس سائقًا لدى رجل أعمال في مدينتي يقوم بتوصيله لبعض “المشاوير” وقضاء متطلباته ويستقل سيارته الشخصية يوميًا والتي اشتراها منذ عام 2019 بعد الانتهاء من العمل ليعود إلى منطقة “البراجيل" وفي الطريق يأخذ رحلة تابعة لتطبيق ”أوبر".:



وأضاف سائق أوبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء الثلاثاء:"أنا حزين على حبيبة لأنها زي بنتي والمحامي هنا ليس طرفًا وإنما يسرد أقوال الموكل من وقائع تحقيقات النيابة”.

وتابع سائق أوبر: "حبيبة كانت راكبة عادي وواحدة زميلتها كلمتها ووالدتها اتصلت بها ومحمود كان مشغل الراديو في برنامج الماتشات فقالت له: “لو سمحت وطي الكاسيت” واستجاب لها، وعندما شعر ببرد أغلق الزجاج ثم شعر بتصاعد دخان الطفاية فقام برش معطر لكنه فوجئ بأن الفتاة فتحت الباب وألقت بنفسها.

موكلي فكر في العودة إلى الفتاة لإنقاذها

وأردف: “موكلي شعر بالارتباك وتحرك بالسيارة وبعد مسافة 15 مترًا فكر في العودة إليها لإنقاذها لكنه تفاجأ بتجمع الناس فهرب وهاتف الشركة وأخبرهم بالواقعة وأخبرته الشركة بتلقي الشكوى وأنه جار التحقيق فيها وبعد 2-3 كيلو اتصل بالشركة مُجددًا حتى وصل بيته وحكى لزوجته وأخته تليفونيًا ما حدث”.

وعن هروبه قال المحامي: «نلوم محمود تحت أي ظرف لأنه لم يعد لإنقاذها وكان يجب أن ينقلها المستشفى"، مؤكدًا أن لديها مُبررات كافية دفعتها للقفز ولكن هذا لا يُدين محمود، فمن الممكن أن يكون شكله غير مألوف بالنسبة لها وهي هابت تلك التصرفات».

واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وأكدت دينا إسماعيل والدة الفتاة أنها تحدثت مع نجلتها هاتفيا وقالت لها "هنستناكي في التجمع مع إخواتك “.. وردت حبيبة ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق" وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأضافت دينا بالتحقيقات أنها سألت حبيبة الشماع “هو ماله السواق ده في إيه”، لتجيبها حبيبة “مش عارفة شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من نجلتها أن تنهي رحلتها على الفور وتطلب من السائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها أنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فحصت الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق.

وأشار المصدر إلى أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.