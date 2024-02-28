وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد مراكز شباب شبرا الخيمة

نفذ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه، جولة تفقدية لمتابعه مراكز شباب بادارة شبرا الخيمه والتى شملت متابعه مركز شباب منطي ومركز شباب ميت نما ، وتضمنت متابعة انضباط العمل والعاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة البرامج ، وتفقد المشروعات الانشائية وما تم الوصول إليه والتعرف على المعوقات والمشكلات والعمل على حلها .

وخلال المتابعة، تفقد الصبروط أعمال مركز شباب منطى ومتابعة البرامج والأنشطة بالاضافة للتعرف على الوضع الحالى لمشروعات الطرح الاستثماري والمعوقات التى تواجه سير العمل.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لضمان سير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ، بينما فى مركز شباب ميت نما تم متابعة الأنشطة والبرامج المنفذة وسجلات الحضور والانصراف ، وجاء ذلك بحضور العاملين بالمركزين حيث تلاحظ انضباط العاملين والالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة والمديرية .

وفى وقت سابق، أشار الدكتور محمود الصبروط، أن جولات المتابعة المستمرة تأتى وفقا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة انتظام المتابعة الهيئات الشبابية والرياضية لضمان انضباط العاملين وسير العمل على الوجه الأكمل بما يحقق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.