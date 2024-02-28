مختار مختار: أعتذر لياسر إبراهيم بعد تالقه الفترة الأخيرة

حرص مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تقديم اعتذاره لياسر إبراهيم، مدافع الأحمر، مُشيرًا إلى أن على محمد عبد المنعم، زميله في الفريق التحلي بالتواضع.



وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتأسف لياسر إبراهيم.. في بعض الفترات كانت لدي تحفظات عليه، لكنه نجح في تغيير تلك التحفظات".

وأضاف: "ياسر إبراهيم هو المدافع الأفضل في مصر، وأفضل من محمد عبد المنعم، الذي أتمنى له أن ينتقل للمكانة التي يستحقها".

وتابع: "محمد عبد المنعم؟ طالما تواضعت سيرفع الله من شأنك، ولكن عند التكبر سينخفض مستواك، وكرة القدم لن تساعدك".

وأكمل: "محمد عبد المنعم مؤهل ليكون في مكانة أفضل، لكن لديه أزمات في التعامل مع بعض الكرات وأيضًا تعامله مع بعض زملائه في الملعب".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "دور المدرب هو توجيه اللاعب، وأن يمنحه الخبرات، وعلى اللاعب نفسه أن يتابع رد فعل الجمهور على مستواه".