مختار مختار: أحب نوعية كريم فؤاد.. وهذه رسالتي لإمام

أشاد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه كريم فؤاد، لاعب الأحمر في الفترة الحالية، وذلك بعد تسجيله هدف في مباراة بلدية المحلة، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كريم فؤاد كان لاعبًا رائعًا، وفي الوقت الحالي يقدم مستوى جيد، وهو إيجابي جدًا على المرمى، وأنا أحب نوعية هذه اللاعبين".

وأضاف: "إمام عاشور يأخذ الأمور بجدية، ولكن لدي ملحوظة بسيطة عليه، هي أنه يجب أن يرفع نسبة التمرير الجيد، وعدم الأنانية، وأن يبحث عن مصلحة الفريق في كل تمريرة".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور حجز مكانه الأساسي في خط وسط ملعب منتخب مصر، وأعتقد أنه أفضل بتحركاته وتمريراته من زميله محمد مجدي أفشة".