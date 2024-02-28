طقس الفيوم دافيء نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 24 درجة

يسود محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وإستمرار نشاط الرياح الخفيفة، وتشهد المحافظة أجواء شديدة البرودة ليلا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة في الصباح الباكر، مع الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا مع إستمرار ظهور السحب المتوسطة نهارا، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر وهي الأوقات التي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا، وهدوء نسبي في نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة ليلا، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح الخفيفة والغطاء السحابي على الإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة نهارا، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

أجواء باردة ليلا والصغرى 10 درجات في الفيوم ..

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 24 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 10 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء شديدة البرودة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأفادت الهيئة أن الأجواء سوف تشهد نشاط الرياح اليوم على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع الأجواء الدافئة، وسطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة ومثالية نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.