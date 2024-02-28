مدرب زمالك ٢٠٠٤ يعلق على الفوز ببطولة منطقة الجيزه

أبدى رفاعي محمد رفاعي المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2004 سعادته بفوز فريقه بدوري الجيزة على حساب لافيينا.

وقال رفاعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أبو العلا: "الفوز باللقب جاء بعد الإستعداد الجيد من الجهاز الفني واللاعبين والدعم من الجميع داخل النادي".

وتابع: "نمتلك عناصر مميزة في 2004 قادرون على تمثيل الفريق الأول في المستقبل القريب، ولكن الأهم هو الحفاظ والصبر عليهم".

وأتم: "أي لاعب من القطاع يحتاج للنضج الكروي ليكون قادر على تمثيل الفريق الأول، وهو ما نعمل عليه".

وتوج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004 ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد الفوز على لافيينا بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مركز شباب بشتيل.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وبعدها احتكم الفريقان لركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة ليفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، أحمد محمد حسن "شرقية"، وعبد الرحمن هشام، ويحيى محمد حسن.

وشهدت المباراة نديه بين الفريقين، وسيطر الزمالك في أوقات كثيرة من اللقاء وصنع لاعبو الفريق عدة فريق ولم تترجم إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويتم الاحتكام لركلات الترجيح.

يقود فريق الزمالك 2004، رفاعي محمد رفاعي مديراً فنياً، وهشام إبراهيم ومحمود ياسين مدربين مساعدين، ومصطفى غراب مدرباً لحراس المرمى، ومهند ياسر إدارياً، ومصطفى يونس أخصائي تأهيل وإصابات، وإبراهيم بحر مسؤولاً للمهمات.

وحرص كل من، محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى قطاع الناشئين على حضور المباراة ومؤازرة الفريق.