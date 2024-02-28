أحمد صلاح: كأس السوبر هديتنا لجماهير الأهلي
أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي، على حساب فريق الزمالك.
قال صلاح: «كانت مباراة قوية بين فريقين كبار، ولكن قدرنا على حسم المباراة واللقب وهذا أمر مهم بالنسبة إليًّ، حيث إن هذا اللقب الثاني للبطولة على التوالي، وكان لا بد من التتويج بالكأس خاصة أن البطولة تأتي في بداية الموسم».
وأضاف: «نقدم أداءً جيدًا خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري، الفريق دائما جاهز بدنيًّا وذهنيًّا في جميع المباريات ونركز على حسم المباريات بشكل جيد دون النظر للمنافس».
واختتم: «أشكر الجماهير التي دعمت الفريق في مباريات الدوري وفي نهائي السوبر، وأهدي لقب البطولة لهم وننتظر دعمهم في جميع البطولات القادمة»