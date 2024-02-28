أحمد صلاح: كأس السوبر هديتنا لجماهير الأهلي

أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي، على حساب فريق الزمالك.‏

قال صلاح: «كانت مباراة قوية بين فريقين كبار، ولكن قدرنا على حسم المباراة واللقب وهذا أمر مهم ‏بالنسبة إليًّ، حيث إن هذا اللقب الثاني للبطولة على التوالي، وكان لا بد من التتويج بالكأس خاصة أن ‏البطولة تأتي في بداية الموسم».‏

وأضاف: «نقدم أداءً جيدًا خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري، الفريق دائما جاهز بدنيًّا وذهنيًّا في جميع ‏المباريات ونركز على حسم المباريات بشكل جيد دون النظر للمنافس».‏

واختتم: «أشكر الجماهير التي دعمت الفريق في مباريات الدوري وفي نهائي السوبر، وأهدي لقب البطولة ‏لهم وننتظر دعمهم في جميع البطولات القادمة»