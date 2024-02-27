الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب يطالب وزارة الشباب والرياضة بجدولة مستحقات وزارة الكهرباء

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، خاطب وزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لجدولة مستحقات وزارة الكهرباء لدى النادي.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزارة الكهرباء خاطبت نادي الزمالك بشكل رسمي، وهددت بقطع الكهرباء عن النادي حال عدم سداد المستحقات المتأخرة".

واختتم أمير هشام: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جلسة الطرفين، طالب لبيب بتقديم طلب من أجل التفاوض حول جدولة المستحقات".

مواد متعلقة

بشير التابعي: حسين لبيب هو المتحكم في ملف الكرة بالزمالك

الإسماعيلي يُشيد بزيارة رئيس الزمالك حسين لبيب

حسين لبيب للخطيب: أتمنى نسيان الفترة الماضية واستمرار الروح الرياضية

العدل: الزمالك يسير في الطريق الصحيح بقيادة حكيمة لـ"حسين لبيب"

كارتيرون يتحدث عن مواجهة الزمالك.. ورأيه في حسين لبيب

حسين لبيب يرفض العفو عن أحمد فتوح ويوافق على انتقاله إلى الأهلي
الجريدة الورقية