حسين لبيب يطالب وزارة الشباب والرياضة بجدولة مستحقات وزارة الكهرباء

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، خاطب وزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لجدولة مستحقات وزارة الكهرباء لدى النادي.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وزارة الكهرباء خاطبت نادي الزمالك بشكل رسمي، وهددت بقطع الكهرباء عن النادي حال عدم سداد المستحقات المتأخرة".

واختتم أمير هشام: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جلسة الطرفين، طالب لبيب بتقديم طلب من أجل التفاوض حول جدولة المستحقات".