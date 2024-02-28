كيف تؤثر أمراض الكبد على الصحة النفسية والعقلية؟

حذرت دراسة روسية حديثة من أن مشكلات الكبد قد تؤثر سلبيًا على الصحة النفسية بشكل عام، حيث يؤدي الكبد عددًا من الوظائف المهمة في الجسم، واضطراباته قد تتسبب بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة في كثير من الأحيان.

علاقة أمراض الكبد بالصحة النفسية

ووفقًأ لما ذكره موقع “تايمز أوف إنديا”، توضح الدراسة إن الكبد هو المصنع الكيميائي الحيوي في الجسم، ومسؤول عن العديد من الوظائف المهمة، مثل إنتاج عوامل التخثر، وتنظيم الكوليسترول والهرمونات والعصارات الضرورية لعمليات الهضم.

وخلصت نتائج الدراسة إلى إن أمراض الكبد قد تسبب مضاعفات خطيرة على أجهزة الجسم الأخرى، وقد تتسبب بمشكلات في الصحة النفسية والعقلية أيضا.

كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الكبد، أبرزها شرب الكحول، وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون، وكذلك الأمراض، مثل مرض تليّف الكبد والتهابات الكبد الفيروسية (A وB وC وD وE) التي قد تتسبب بالوفاة أحيانا.