مميزات بذور الشيا كبديل للأدوية الكيميائية

بذور الشيا من أهم الأدوية الطبيعية التي تحل محل المواد الكيميائية وتساعد على تعزيز صحة الجسم بشكل طبيعي دون تدخل الأطباء أو الخوف من مضاعفات أخرى، فكثيرًا ما أثبتت قدرتها على علاج معظم الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد.

مميزات بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ذا صن البريطاني، هناك فوائد علاجية ومزايا متعددة لبذور الشيا في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية المفاجئة، وفيما يلي أبرزها حسبما حددها الأطباء..

أمراض القلب

تحتوي على حمض ألفا لينولينيك الذي يعزز القلب، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

أمراض الجلد

تحتوي على زيت مفيد يعالج الأكزيما، ويمنع حدوث الحكة، كما يشفى الجلد من اي مرض ويرطبه.

مضادة للأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، ما يجعلها تساعد على علاج الالتهابات الموجودة في الجسم.

حماية الأمعاء وتعزيز صحتها

تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف التي يحتاجها الجسم بشكل دائم.