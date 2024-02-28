ثقافة الفيوم تواصل ورش اكتشاف المواهب لطلاب المدارس

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وفي السياق، يواصل نادي أدب اطسا ورش اكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس فى مجالات إلقاء الشعر وكتابة القصة، بمدرسة اطسا الثانوية، استهلها القاص عيد رمضان كامل بتعريف الأدب ومجالاته من شعر وقصة، ونثر، مؤكدا علي أهمية القراءة الواعية.

من جانبه، أكد القاص عويس معوض رئيس نادي أدب اطسا، علي ضرورة الاهتمام بالقراءة بشكل يومى مما يحفز العقل على الكتابة الواعية فى مجالات الأدب المختلفة، كما عرف الفرق بين شعر الفصحي والشعر العامي، وينقسم شعر الفصحي إلي الشعر العمودي ومن أنواعه شعر التفعيل، كما أشار "معوض" إلى أن الأدب يهذب السلوك والمشاعر، وتخلل حديثه بعض الأبيات للشاعر الكبير بيرم التونسي والشاعر أحمد شوقى وغيرهم من عظماء الأدب، وأشار الشاعر محمد ياسين إلى أهمية تنمية وصقل الموهبة، ثم ألقى قصيدة بعنوان "هو إيه الشعر ده".

أعقب ذلك عروض مواهب الطلاب فى الإلقاء والشعر والإنشاد، وفي كلمته، أوضح الكاتب عصام نصار أن الفكرة أو الموهبة بمثابة الوحش الكامن داخل الانسان يجب إخراجه للعلن وترويضه بالقراءة، وتحدث الدكتور أيمن صديق طبيب الصحة النفسية والارشاد الأسرى والتربوى، عن دور الأسرة فى تشجيع الطلاب الموهوبين، وتطوير موهبتهم، وتهيئة المناخ الذى يساعدهم على ذلك، واختتمت الورشة بقصيدة للشاعر محمد ياسين بعنوان "رسالة إلى أم" والتى عبرت عن الأحداث المأساوية الجارية فى غزة.

"الزيادة السكانية وتأثيرها على جودة الخدمات".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

من جانب آخر، عقدت مكتبة منية الحيط حلقة نقاشية حول "الزيادة السكانية وتأثيرها على جودة الخدمات"، أدارها مصطفى محمد محمود مدير الموقع، متحدثا عما شهدته السنوات الأخيرة من زيادة سكانية كبيرة على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة، مما أدى إلى ضغط شديد على الموارد ومسيرة التنمية، فالزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على الخدمات ووسيلة ضغط على خدمات الدولة المختلفة كالتعليم والصحة ووسائل المواصلات مما يؤدى إلى عدم شعور المواطنين بثمار التنمية، بينما شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنية للرسم الحر مع الأطفال، بإشراف مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.