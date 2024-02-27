طقس الإسكندرية.. أمطار ورياح وإرتفاع أمواج البحر

يشهد طقس محافظة الاسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية تزامنا مع شهر امشير ، وكانت قد تعرضت عروس البحر المتوسط الى سقوط امطار متوسطة ويصحب الطقس نشاط لحركة الرياح وراتفاع لامواج البحر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

وترتبط تقلبات أمشير في الإسكندرية بعدة نوات أهمها نوة السلوم والتي تضرب المحافظة يوم 2 مارس والذي يوافق 23 أمشير، وتستمر لمدة يومين يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح القادمة من منطقة السلوم بمحافظة مطروح، وذلك طبقاً لجدول هيئة ميناء الإسكندرية.

كما تشهد المحافظة خلال الأيام القادمة من شهر أمشير تأثير نوة الحسوم والتى تضرب المحافظة يوم 9 مارس والذي يوافق 30 امشير، وتعد آخر نوات الإسكندرية في فصل الشتاء، كما أنها تعد النوة الأشرس حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة، التي يصاحبها الرعد والبرق الشديدين مع نشاط للرياح

أعلنت أحياء محافظة الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ والأجواء الممطرة على معظم الأحياء، حيث تتعرض عروس البحر الأبيض المتوسط لسقوط أمطار غزيرة هذه الأيام بسبب النوات المتلاحقة، وارتفاع الأمواج مع شدة الرياح.

من جانب اخر تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم، شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.وتتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.