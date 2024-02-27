اليوم.. طقس دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، ومن المُتوقع أن يميل الطقس للحالة الدافئة نهاراً في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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ويميل الجو للحرارة في شبه جزيرة سيناء ومنطقة جنوب الصعيد، ويميل الطقس للبرودة في أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل .

ومن الضروري على الجميع ارتداء الملابس الثقيلة تجنباً للتعرض لنزلات البرد في ظل هذا الانخفاض في درجات الحرارة، وخاصة في ساعات الليل التي تشهد درجات حرارة منخفضة للغاية.

وعلى السادة قائدي المركبات في الطرق مُراعاة حالة الجو، والاحتياط تجاه حالة الشبورة التي تمنع من الرؤية المثالية.

وسيكون من الضروري التنبيه على قاطني الأماكن القريبة من المسطحات المائية أن ينتبهوا لحالة الجو التي تميل للتقلب.

وإليكم الدرجات المُتوقعة للحرارة اليوم على كافة الأنحاء في القاهرة وبعض المُحافظات المصرية:

القاهرة

العظمى: 22 والصغرى: 13

الإسكندرية

العظمى: 20 والصغرى: 12

مطروح

العظمى: 19 والصغرى: 10

سوهاج

العظمى:23 والصغرى: 11

قنا

العظمى: 25 والصغرى: 13

أسوان

العظمى 27 والصغرى: 15