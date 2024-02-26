كيفية نجعل القهوة صحية قدر الإمكان؟

القهوة منتجا مفيدا بشكل فريد للجسم فاستهلاكها ينشط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على نظام القلب والأوعية الدموية.

تأثير القهوة على صحة الجسم

ويشير خبراء التغذية إلى أن الكثير من الناس لديهم عادة شرب القهوة أثناء تناول الأطعمة التي غالباً ما تحرم المشروب من وظائفه المفيدة، وقدم العلماء توصيات حول كيفية شرب القهوة حتى يشعر الجسم حقًا بتأثيرها العلاجي، حسبما ذكرت مجلة كيتشن ماج الإلكترونية حول هذا الموضوع.

وعلى وجه الخصوص، وبحسب الخبراء، فإن القهوة المطحونة الطبيعية ستمنح الجسم جميع فوائده إذا شربتها بعد وجبة إفطار متوازنة وذكر الخبراء أنه في هذه الحالة يكون للقهوة تأثير مفيد ومنشط للجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخبراء أن إضافة السكر إلى القهوة خطأ كبير ووفقا لهم، فإن السكر لا "يقتل" رائحة المشروب وطعمه العميق فحسب، بل يقلل أيضًا من فوائد القهوة بمقدار النصف تقريبًا.

لكن من المفيد جدًا إضافة القرفة إلى القهوة - فهذه التوابل تتناسب جيدًا مع الكافيين، ويعرف العلم قدرة القرفة على خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وتنشيط عمليات التمثيل الغذائي، ولها أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات على الجسم بالإضافة إلى القرفة، من الجيد أيضًا إضافة القليل من جوزة الطيب أو الهيل إلى قهوتك.

قليل من الناس يشربون القهوة ويضيفون إليها الكاكاو. وفي الوقت نفسه، يعد هذا المزيج من أكثر التركيبات المفيدة للبشر، وشرب القهوة مع الكاكاو ينشط تدفق الدم إلى دماغ الإنسان، مما يحسن القدرات الإدراكية ويعيد حالة الجهاز العصبي إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه، لا يعاني الأشخاص من زيادة القلق، والذي يحدث كأثر جانبي عند تناول الكافيين.

وبشكل عام ينصح العلماء بشرب القهوة باعتدال. ووفقا لهم، هناك قاعدة يجب ألا يتجاوز مستوى الكافيين المستهلك 2.5 ملغ لكل 1 كجم من وزن الشخص بمعنى آخر، يجب على الشخص الذي يبلغ وزنه حوالي 80 كجم أن يشرب ما لا يزيد عن كوبين من القهوة يوميًا.

في الوقت نفسه، يتم تنظيم درجة الحساسية للكافيين عن طريق الجينات: في بعض الناس تكون أعلى، وفي آخرين أقل، كما لاحظ العلماء. لا يرى الخبراء أي خطأ في إضافة القليل من الحليب أو الكريمة الطبيعية إلى القهوة: فمنتجات الألبان هي مصدر للكالسيوم الذي يحتاجه الجسم.