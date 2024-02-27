لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الحرس ودجلة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة حرس الحدود ووادي دجلة، حيث ستقام في تمام السابعة مساءً بدلا من السادسة مساءًا، ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل .

وأبلغت اللجنة الفريقين الحدود ودجلة ، بقرار تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة، عن الموعد الذي كان محددا مسبقًا.

ومن جانب، يواصل الفريق الأول في نادي حرس الحدود بقيادة محمد مكي استعداداته لمواجهـة وادي دجلة على ستاد حرس الحدود .

مباريات الجولة الرابعة :

لافيينا × بروكسي

السكة الحديد × غزل المحلة

طنطا × راية

القناة × بتروجيت

حرس الحدود × وادي دجلة

جدول ترتيب مجموعة الصعود :